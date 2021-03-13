Berna Gözbaşı 'Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü' diyerek isyan etti! Yöneticisi desteklemedi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kaybettikleri Galatasaray mücadelesinden sonra konuştu. Hakem kararlarını yanlış bulan Gözbaşı, 'Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü' diyerek Galatasaray camiasına yüklendi. Gözbaşı'nın açıklamalarına yöneticisinden destek gelmedi.

Abone ol

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray’a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından kısa ama tepkili bir açıklama yaptı. Maçın hakemi Halis Özkahya’yı hedef alan Gözbaşı, geçtiğimiz günlerde Galatasaray 2. Başkanı Abdururahim Albayrak’ın “Adalet istiyoruz” çıkışına gönderme yaptı.

"Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü"

“Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü, adaletlerini buldular” diyen Berna Gözbaşı, bir muhabirin “Hakem sizce etkili oldu mu?” sorusuna “Daha fazla konuşmak istemiyorum” yanıtını verdi. Başkan Gözbaşı’nın ardından konuşan Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise, iyi oynamadıklarını söyledi.

"Başkanım biraz duygusal yaklaştı"

Berna Gözbaşı’nın duygusal yaklaştığını söyleyen Tokgöz, “Halis Özkahya gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olarak görüldü. Çıkmayan bir toptan verilen taç ve sonra yediğimiz bir gol var ama biz oynayamadık ve yenildik. Başkanım biraz duygusal yaklaştı ama doğrusu bu, gerçek bu” ifadelerini kullandı.

"Hakem heyetimiz asla kırmızı olmayacağını söyledi"

Öte yandan Galatasaraylı Taylan Antalyalı’nın bir pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiği yorumlarına değinen Tokgöz, “Kayserispor tarafından eski hakemlerden oluşan altı kişilik hakem heyeti kurduk. Maçlarımızdaki kararın raporunu iletiyorlar. Bu maçtaki raporumuz geldi. Tartışılan kırmızı kart pozisyonu için hakem heyetimiz asla kırmızı olmayacağını söyledi” şeklinde konuştu.

Öte yandan Berna Gözbaşı'nın açıklamaları sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılardan bazıları Gözbaşı'yı desteklerken bazıları da yaptığı yorumu yersiz buldu. Gözbaşı hakkında atılan bazı tivitler:

Memduh Büyükkılıç: Bizi yok saymasınlar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da maçtan sonra karşılaşmayı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“3 puanımız gitti, 3 tane de gol yedik. Atamayana atıyorlar kuralı geçerli oldu. Hakemlere laf söylemek şık değil ama ilk devre yönetim tarzını gözden geçirmesi tavsiyesinde bulunuyorum. Anadolu takımlarını bu kadar göz ardı etmemelerinin doğru olacağını ifade etmek istiyorum. Bu şehrin bir alın teri var, emeği, kaynağı, imkanı var. Bizleri yok saymasınlar. Galatasaray’ı tebrik ediyoruz. Şampiyonlukta yarışan bir takımla oynuyorsunuz kolay değil. Ancak bizim oyuncuları da tebrik ediyoruz.”