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Pelin Öztekin Galatasaray kazanınca paylaştı taraftar duygulandı

Hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, Kayserispor-Galatasaray maçıyla ilgili sevenlerini duygulandıran bir mesaj paylaştı.

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Fanatik Galatasaraylı olan ve pandemi öncesinde seyircili oynanan maçlarda tüm iç saha maçlarına gitmeye çalışan usta oyuncu Rasim Öztekin, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Türk sinema ve tiyatrosunun efsane isimlerden birisi olan Öztekin'ine Kayserispor - Galatasaray maçı sonrasında kızı Pelin Öztekin'den duygulandıran mesaj geldi. 

Kendisi gibi oyuncu olan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından maç sonrasında yaptığı paylaşımla "Bu galibiyet sana gelsin Babiş..." ifadesiyle hem Rasim Öztekin hayranlarını hem de Galatasaray taraftarını duygulandırdı.

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