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Falcao golüyle Twitter'ı yıktı! Golden sonra Fatih Terim'in surat ifadesi dikkat çekti

Kayserispor karşılaşmasında şık gole imza atan Falcao, sosyal medyayı salladı.

Falcao golüyle Twitter'ı yıktı! Golden sonra Fatih Terim'in surat ifadesi dikkat çekti

Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında konuk olduğu Kayserispor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Aslan, puanını 61'e yükselterek haftayı Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kapadı. 

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Falcao golüyle Twitter'ı yıktı! Golden sonra Fatih Terim'in surat ifadesi dikkat çekti

Transfer olduğu günden beri sık sık sakatlık yaşamasıyla eleştirilen Falcao, iki haftadır şık gollere imza atmaya başlayınca taraftarın kalbine dokundu.

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Falcao golüyle Twitter'ı yıktı! Golden sonra Fatih Terim'in surat ifadesi dikkat çekti

44'te sol kanattan Sarachi'nin yaptığı ortaya zor pozisyonda olmasına rağmen usta işi vuruş çıkaran Falcao, kaleciyi çaresiz bıraktı. Bu gol sosyal medyada büyük beğeni aldı.

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Falcao golüyle Twitter'ı yıktı! Golden sonra Fatih Terim'in surat ifadesi dikkat çekti
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