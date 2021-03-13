Falcao golüyle Twitter'ı yıktı! Golden sonra Fatih Terim'in surat ifadesi dikkat çekti
Kayserispor karşılaşmasında şık gole imza atan Falcao, sosyal medyayı salladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında konuk olduğu Kayserispor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Aslan, puanını 61'e yükselterek haftayı Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kapadı.
Transfer olduğu günden beri sık sık sakatlık yaşamasıyla eleştirilen Falcao, iki haftadır şık gollere imza atmaya başlayınca taraftarın kalbine dokundu.
44'te sol kanattan Sarachi'nin yaptığı ortaya zor pozisyonda olmasına rağmen usta işi vuruş çıkaran Falcao, kaleciyi çaresiz bıraktı. Bu gol sosyal medyada büyük beğeni aldı.
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