İzmir'de korona vakaları alarm verince yeni HES yasakları geldi! Her yerde HS sorulacak

TÜRKİYE koronavirüs risk haritasına göre, 'yüksek risk' grubunda yer alan İzmir'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 'HES' uygulamasıyla ilgili yeni karar alındı. Karar kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, mahalle ve semt pazarlarında, konaklama tesisleri gibi birçok alanda HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlulu hale getirildi.

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İzmir Valiliği, kentin koronavirüs risk haritasında giderek daha da kötüleşmeye başlaması üzerine yeni yasakları devreye soktu. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararlarla artık şehir genelinde her yerde HES kodu sorgulaması zorunlu hale getirildi. İşte İzmir'de HES kodu sorgulaması yapmanın zorunlu hale getirildiği yerler...

- Tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri

- Dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu

- Hamam, sauna, masaj salonu,

- Kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu,

- Lunapark, tematik parklar, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri,

- Kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlara girişlerde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçiler için HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlulu hale getirildi.