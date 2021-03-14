BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35
HABER /  GÜNCEL

Ankara’da mağarada definecilere polis baskını: 10 gözaltı

ANKARA’nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin dikkati üzerine bir mağaraya yapılan baskında, matkap, jeneratör ve çeşitli aletlerle kazı yapa 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri bölgedeki boş arazide 1 kişinin gözcülük yaptığını fark etti. Bunun üzerine olay yerine baskın yapan ekipler, bir mağaranın içerisinde define aramak için kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler mağarada yaptıkları aramada, toprağı kazmak için kullanılan matkap, jeneratör ve kazı aletleri ele geçirdi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de korona vakaları alarm verince yeni HES yasakları geldi! Her yerde HS sorulacak
Adana'da sünnet düğününde havaya ateş açanları uyarınca kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de genç çift banyoda ölü bulundu! Polis ölümleri şüpheli bulunca soruşturma başlattı
Şanlıurfa'da bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı
Kayseri'de çukurda çalışan işçi üzerine düşen otomobil nedeniyle hayatını kaybetti
Berna Gözbaşı 'Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü' diyerek isyan etti! Yöneticisi desteklemedi
İstanbul Sultangazi'de Suriye uyruklu şahsa bıçaklı gasp
Ankaralı hemşire 41 günlük evliliğinde kabusu yaşadı eşi öldürür diye korkuyor
Beyoğlu'nda eğlence mekanına Covid-19 baskınında arbede: Müşteriler bekçilere saldırdı
Volkan Severcan eşi kimdir kızı kaç yaşında? İlk karısı Buket Dereoğlu
Yorumlar