BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35
HABER /  POLİTİKA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yaptığı fedakarlıklarla insanımıza, milletimize, insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.

Abone ol

İletişim Başkanı Altun, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Altun mesajında, "Yaptığı fedakarlıklarla insanımıza, milletimize, insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.

Altun'un paylaştığı video da ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kendi medeniyet coğrafyamızda İbni Sina ve El Razi gibi alimlerimizin temellerini attıkları tıp ilmi her dönemde insanlık için önemli olmuştur. Çünkü sizler eşrefi mahlukat olan, yaratılmışların en şereflisi olan insana verilebilecek en güzel hizmeti ifa ediyorsunuz, yerine getiriyorsunuz. Değerli doktorlarımıza, tıp fakültelerimiz de geleceğin hekimlerini yetiştiren kıymetli hocalarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Bayramınız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Boşandım diye adliye önünde davul zurna çaldıran kadın şimdi de öldürülmekten korkuyor
Cristiano Ronaldo ayrılıyor iddiası! Juventus bonservisini belirledi
Manisa eski milletvekili İsmail Bozdağ hayatını kaybetti
Milyonların gözü kabine toplantısında! Erdoğan açıklayacak kapanma olacak mı?
Erdoğan'ın müjdesinin detayları belli oldu! 6 ay ödemesiz 500 bin TL'ye kadar destek
Türkiye'de bir ilk! ULAQ ile birlikte donanmada yeni dönem başlıyor
Profesörden korkutan açıklama: Koronavirüslü anne adaylarının erken doğum riski fazla
Tıp Bayramı'nda kahraman sağlık çalışanlarından 'salgın' mesajı! Tek başımıza mümkün değil
MHP, Yargıtay'da açacağı ‘HDP kapatılsın’ davası için dosyasını tamamladı
Yorumlar 2 yorum