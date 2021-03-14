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Yazar Erol Toy hayatını kaybetti

Yazar Erol Toy, 85 yaşında hayatını kaybetti. Yazarın ölüm haberini kızı Ayşe Toy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyurdu.

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Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazıları ve tiyatro oyunları bulunan Erol Toy, yaşamını yitirdi. Yazarın ölüm haberini kızı Ayşe Toy duyurdu. Ayşe Toy yaptığı açıklamada, "Canım babam, yazar Erol Toy, uzun bir hastalığının sonunda yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz. Babacım, merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde uyu" notunu düştü.

Erol Toy kimdir?

Erol Toy, 1936 yılında Alaşehir Manisa'da dünyaya geldi. İlk öyküsü 1952 yılında Çınar dergisinde yayımlandı. Romanlarında Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve politik sorunlarını işledi.

Bank-İş sendikasının kurucuları arasında yer alarak sendika yaşamına adım attı.

Toplumcu gerçekçi ekolünü benimseyen yazar, 1974 yılında yayımlanan ve Vehbi Koç'un yaşam öyküsünün anlatıldığı öne sürülen 'İmparator' adlı romanıyla okur kitlelerine adını duyurdu. Yazarın 2 ciltlik 'Azap Ortakları' da oldukça ilgi çekti.

Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazılarının dışında sahnelenmiş tiyatro oyunları da bulunan Erol Toy, 1962 Ali Naci Karacan üçüncülük ödülü sahibidir.

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