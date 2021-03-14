Kaç konutun yenilenmesi gerekiyor? Bakan Kurum rakam verdi!

Depremlere karşı insanların daha güvenli konutlarda yaşaması için yapılanları anlatan Bakan Kurum, bugüne kadar 1,5 konutun dönüşümünü sağladıklarını söyledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal 7 ekranlarında Mehmet Acet'in sunduğu 'Başkent Kulusi' programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya siyaset üstü baktığını söyledi.

6,7 milyon konut yenilenmeli

"Nüfusumuzun yüzde 71'i deprem bölgesinde. 80 bin vatandaşımızı depremlerde kaybettik. En son Giresun Dereli'de heyelan sebebiyle büyük yıkıntılar oldular. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Ülkemizde 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Bunların yenilenmesi gerekiyor.

5 yıllık hedef

5 yıllık bir hedef koyduk. Her yıl 300 bin konut dönüştürerek bunu başarmayı hedefliyoruz.

Erdoğan'ın kararlığı

Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu için 'Bedeli ne olursa olsun bu sorunu çözmeliyiz' ifadelerini kullandı. Buna siyaset üstü baktı. 2012'den bugüne 1,5 milyon konutun dönüşümü sağlandı.

Vatandaşımızı daha güvenli yerlerde ikamet etmelerini sağladık. 2020 yılından itibaren 272 bin kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Sosyal konutlarımız hariç. 180 milyar liralık yatırım yaptık. Her yıl 50-60 bin konutu kentsel dönüşüm projesi olarak yapıyoruz.

15,5 milyar liralık kira yardımı yapıldı

Vatandaş kentsel dönüşümü yerinde istiyor. Çevresinden ayrılmak istemiyor. Onların rızasını almalıyız. Dönüşümü hızlı yapmalıyız. Bugüne kadar 15,5 milyar liralık kira yardımı yaptık.

Biz adaletli bir imar anlayışı ile hem yatırımcıyı hem de vatandaşımızı korumalıyız. Bunun için değer artım payı getirdik. Geçmişte yaşanan sıkıntıları bertaraf ediyoruz. Arsa rantında kimsenin haksız kazancın önüne geçtik. Değer artım payının tamamını kamuya ödenmesi kararı alındı.

200 bin TL'ye kadar kredi

Kartal ve Kağıthane'de yıkılan binalar ile ilgili Bakanlık olarak resen biz el attık ve bu sorunları çözdük. Daha önce bin konut yapmamış kişilerin bu işi yapmaması gerekiyor. Bunun için teknik yeterliliği olan firmaların bu işi yapması gerekiyor. Bu düzenleme de hayata geçirildi. Tamamlama sigortası zorunluğu getirdik. Bunun yanı sıra vatandaşımız kendi yapmak isterse 200 bin TL'ye kadar kredi veriyoruz. Bu kredinin faizinde ise 400 baz puanlık indirim yapıyoruz. Bunun için Emlak Katılım Bankası'na başvurabilirler. Bu para direk yükleniciye verilmeyecek. İnşaat ilerlemesine göre ödeme yapılacak.

Riskli binaları dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın taleplerine de yanıt veriyoruz. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz incelemelerini yapıyor. Bu projelerin maliyetlerinin yüzde 30-40'nı karşılıyoruz."