ABD'de Jo Biden yönetiminin Kim Joung-un'la başı dertte! Kuzey Kore'ye ulaşamıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin birden fazla diplomatik kanal üzerinden Şubat ayından beri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ve Pyongyang yönetimiyle temas kurmaya çalıştığı ancak Kuzey Kore’nin Biden’ı görmezden geldiği iddia edildi.

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Biden yönetiminin, geçen ay Kuzey Kore ile temas kurmaya çalıştığı ancak Pyongyang'ın henüz geri dönüş sağlamadığı iddia edildi. ABD ile Kuzey Kore arasında Kim yönetiminin nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle zaman zaman gerilim yaşanıyor.

Biden yönetimi, Kuzey Kore ile temas kurmaya çalışıyor. Fakat Pyongyang yönetiminden ses yok.

CNN televizyonuna konuşan ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin birçok kanaldan Kim Jong-un yönetimine ulaşmaya çalıştığını ileri sürdü.

'Aktif bir diyalog kuramadık'

Yetkililer "Gerilimin tırmandırılması riskini azaltmak için Şubat'ın ortalarından itibaren New York'ta dahil birçok kanal üzerinden Kuzey Kore hükümetine ulaşmaya çalıştık.

Şu ana kadar Pyongyang'dan herhangi bir yanıt alamadık. Bu da son bir yıldır birçok kez ABD girişimlerine rağmen Kuzey Kore ile aktif bir diyalog kuramadığımızın üzerine geldi" ifadelerini kullandı.

Seçenekleri gözden geçireceğiz

Kuzey Kore'ye ulaşma girişimlerine dair detay vermeyen yetkililer, Biden yönetimin Kuzey Kore'ye yönelik politikayı ve bu ülkenin ABD'ye ve bölgeye yönelik tehditlerine karşı seçenekleri de gözden geçirdiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Trump döneminde de ABD ile Kuzey Kore arasında sık sık nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

Tırmanan gerilimden sonra Trump ile Kim 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti.

İki lider arasında daha sonra mektuplaşmalar da olmuştu. Ancak Kuzey Kore nükleer programı ve balistik füze denemelerine devam etmişti.