Dördüncü kez değişikliğe gidildi! Yalovaspor’da Bayram Fettah Koçgündüz dönemi

Kötü gidişata dur diyemeyen ve 3 teknik adam değiştiren Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Yalovaspor’un yeni teknik direktörü Bayram Fettah Koçgündüz oldu. Yeşil-kırmızılı yönetim Hakan Macit’le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı ve tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladı.

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Misli.com 3'üncü Lig 3üncü Grupta mücadele eden ve grubun son sırasına demir atan Yalovaspor’da dördüncü kez hoca değişikliğine gidildi. Yeşil-kırmızılı yönetim Hakan Macit’le de yollarını ayırdı ve deneyimli teknik adam Bayram Fettah Koçgündüz’ü takımın başına getirdi. Yeşil-kırmızılı ekibi 2009-2010 sezonunda Zonguldak’ta düzenlenen play-off müsabakalarının ardından takımını şampiyon yapan Koçgündüz, grubun son sırasında bulunan Yalovaspor’u ligde tutmak için mesai harcayacak.

Ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı

Yalovaspor’da kurtarıcı olarak göreve getirilen deneyimli teknik adam Bayram Fettah Koçgündüz, ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı. Amatör Saha 2’de gerçekleştirilen antrenmanda oyuncularla tanışan Koçgündüz, ardından antrenmanın startını verdi. Diğer yandan Yalovaspor’da Koçgündüz’ün yardımcılığına da yine şehrin sevilen antrenörlerinden Ahmet Silahtaroğlu getirildi. Ayrıca Yalovaspor’da sportif direktör İlkay Margılıçlı ve yeni yardımcılık görevine getirilen Bilal Sezer de Yeşil-Kırmızılı takımdan ayrıldı.

Koçgündüz: ’10 gün içinde oynayacağımız 3 maç çok önemli’

Yalovaspor’u ligde tutmak için kalan maçları kazanmayı düşündüklerini ve zoru başarmak için son dakikaya kadar mücadele edeceklerini belirten Yalovaspor Teknik Direktörü Bayram Koçgündüz, “Bizim için önemli olan 10 gün içerisinde oynayacağımız üç maç. Bu üç maçı 9 puanla kapayabilirsek; ben işin daha kolay olacağını, takımı daha iyi tanıyacağımı ve daha fazla verim alacağımı düşünüyorum. Onun için kısa sürede oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli. 24 puan toplayabilirsek ligde kalırız. 1-2 maç kaybettiğimizde iş biter. Kısa sürede bir şeyler yapmaya çalışacağız ama işimiz zor. Takım moral ve motivasyon olarak zor durumda. Puan kayıpları ve mağlubiyetler üst üste yaşanmış. Buradan takımı diriltip geri getirmek için zaman lazım ama zaman da maalesef yok. Yalovaspor için elimizden geleni yapacağız. Yalovaspor, Yalova’da yaşayan herkesin önceliği olan bir takım. İnşallah bir faydamız olursa mutluluk yaşarız. Onun için göreve geldik. İşimiz çok zor ama zor olanı başarmak için uğraşacağız” dedi.