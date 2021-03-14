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İki kardeşe mezar olmuştu! Batman'daki o minibüs 4 gün sonra uçurumdan çıkarıldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde, öğrenci Yasemin (16) ve Selim Barlık (18) kardeşlerin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı kazada minibüs, yuvarlandığı 300 metrelik uçurumdan 4 gün sonra çıkarıldı.

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Kaza, çarşamba günü sabah sabah saatlerinde Gürgenli köyü mevkisinde meydana geldi. Öğrencilerini taşıyan Eşref Yavuz, 72 BC 774 plakalı ve 14 kişi kapasiteli servis minibüsüne iddiaya göre, bölgede çalışan tekstil işçilerini de aldı. Yavuz'un yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, öğrenci Yasemin ve Selim Barlık kardeşler yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Eşref Yavuz, tutuklandı.

8 saatte çıkarıldı

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Sason Kaymakamlığı öncülüğünde dün 8 saat süren çalışmanın ardından minibüs, yuvarlandığı bölgeden çıkarıldı.  Minibüsün incelemeye alındığı öğrenildi.

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