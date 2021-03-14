Altın kazandır mı? Kuyumcular Odası açıkladı: Altın fiyatları kesinlikle yükselecek

Uzun bir süredir durağan seyreden altın, geçen hafta bir miktar çıkış yaptı. Altındaki inişli çıkışlı seyir kafa karıştırırken Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman'dan altın alacaklara tavsiye geldi. Özman, 'Kesinlikle altın fiyatları yükselecek ve yatırımcısına kazandırmaya devam edecektir' dedi.

Abone ol

ABD'deki tahvil faizleri etkisiyle bir miktar yükselen altın geçtiğimiz haftayı sakin geçirmişti. Altının gramı haftanın son işlem günün küçük bir atak yaparak 419 liraya yükseldi. Gram altındaki yükseliş altın ürünlerine yansıdı. Çeyrek altın 693 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 827 liradan, 22 ayar bileziğin fiyatı 384 liradan işlem gördü. Altındaki yükseliş gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 29 kuruştan satılırken, gümüşün ons fiyatı ise 25 dolar civarında seyretti. Altının ons fiyatı ise 1727 dolar seviyesine kadar yükseldi. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman altın fiyatlarının geleceğiyle alakalı analizde bulundu.

'Altın kazandırmaya devam edecek'

Altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini iddia eden Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, şunları söyledi;

“Yıl sonu dolar kuru Merkez Bankası’nın beklediği 7,95’lik rakam tutturulsa dahi yine de enflasyon miktarı kadar, o da yüzde 11-14 arasında bekleniyor, o rakamların bir miktar üstünde cüzi de olsa bir yatırım elde edecek gibi gözüküyoruz. Bu tabii ki her şeyin normal olup hiçbir olumsuzluğu yaşamamamız durumunda.