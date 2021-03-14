Selçuk Geçer fena uçtu: Dolar asıl şimdi patlayacak kur 14-16 TL olacak

Daha önce 'dolar 10 TL olacak' iddiası fos çıkan ekonomist Selçuk Geçer yeni uçuk iddiası ile gündemde... Dolar asıl şimdi patlayacak diyen Geçer, 'dolar kuru 14-16 TL olacak' iddiasında..

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Dolar uzun bir süre yatay hareket ettikten sonra ABD'deki gelişmelerin etkisiyle aniden yükseldi. Kısa bir süre önce 6.90 seviyelerini test eden dolar, 7.70 TL seviyesine kadar yükseldi. Dolar yatırımcısının kafası haliyle çok karışık çünkü dolar kuru çok dalgalı... Dolarda durum böyleyken ekonomist Selçuk Geçer yine abartı bir iddia ile karşımızda... Geçer'e göre; dolar patlama yapacak ve 14-16 TL seviyelerini görecek..

18 Mart’ta yapılacak PPK toplantısından beklentilerini ve dolar kurunun yeni dönemdeki seyri ile ilgili beklentilerini dile getiren Selçuk Geçer, “asıl dolar şimdi patlayacak” gibi bir iddiada bulundu.

Geçer konuşmasında şunları söyledi:

Merkez Bankası faiz artırırsa hiçbir işe yaramaz. Türkiye’yi daha da yüksek bir faiz ortamına sokar. Ancak dolar da yükselmeye devam eder. Türkiye çok net bir şekilde yüksek faiz, yüksek dolar kuru ve yüksek enflasyon ortamına girer bunun adı ekonomik krizdir.

Türkiye’nin risk primi her geçen gün artıyor. Tabiî ki bunun temelinde Merkez Bankası’ndan beklenen faiz artırımı var. Yabancı kuruluşların faiz beklentileri gerçekleştirilmezse görünüz ve beni birkez daha anlayınız bu risk primi 400’ün üzerine atacak. Peki doların bu yükselişi gerçekçi mi ve devam edecek mi bu yükseliş? Buradaki kritik mesele Amerika’daki petrol stokları rekor artış gösteriyor. Dolayısıyla bu kadar yüksek stok değerleri bize korkutan bir işaret veriyor.

Dolar kuru 7.53 TL seviyesinde. Bu geri çekilmenin temelinde dolar endeksindeki düşüş yatıyor. Ancak şunu söyleyelim Türkiye’deki dolar kuru sadece dolar endeksine bağlı değil bir yığın değişken var.

'Dolarda 14 – 16 TL seviyeleri hedefimiz'