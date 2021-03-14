Kredi çekecekler için banka banka kredi faiz oranları! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi...
Bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Merak edenler için Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte bankların konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...
Konut kredilerinde faiz oranları pandemi nedeniyle tarihin en düşük oranlarına çekildi. Yüzde 0.64 faiz oranları ile 1 yıl erteleme ve 180 ay vadeli konut kredisi olanaklarından yararlanmak isteyen kişiler kampanya ile ev sahibi oldular. Ağustos ayında sona erecek kampanya sonrasında konut kredisi faiz oranları artış göstermeye başladı. Gelinen noktada bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranı ne kadar? İşte banka banka oranlar...
AKBANK
İhtiyaç kredisi: 1.60 Konut kredisi: 1.30 Taşıt kredisi: 1.37
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1.34 Taşıt kredisi: 1.32 Konut kredisi: 1.19
VAKIFBANK
Konut Kredisi: 1.19 Taşıt kredisi: 1.25 ihtiyaç kredisi: 1.34