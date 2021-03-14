Kredi çekecekler için banka banka kredi faiz oranları! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi...

Konut kredilerinde faiz oranları pandemi nedeniyle tarihin en düşük oranlarına çekildi. Yüzde 0.64 faiz oranları ile 1 yıl erteleme ve 180 ay vadeli konut kredisi olanaklarından yararlanmak isteyen kişiler kampanya ile ev sahibi oldular. Ağustos ayında sona erecek kampanya sonrasında konut kredisi faiz oranları artış göstermeye başladı. Gelinen noktada bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranı ne kadar? İşte banka banka oranlar...