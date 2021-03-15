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Kadıköy kabusa döndü! Fenerbahçe'den kötü rekor

Gençlerbirliği'ne sahasında 2-1 yenilen ve evinde 6. kez sahadan puansız ayrılan Fenerbahçe, kendi sahasında en fazla mağlup olduğunu sezon rekorunu kırdı.

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Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki performansını iç sahada sergileyemedi. 14 deplasman maçından 35 puan toplayan Sarı Lacivertliler, Kadıköy'deki 15 maçında ise 23 puan toplayabildi. Gençlerbirliği yenilgisiyle de bu sezon 6. kez sahadan puansız ayrıldı. Sarı Lacivertliler, lig tarihinde kendi sahasında en fazla mağlup olduğu sezon rekorunu kırdı. 

Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'deki yenilgileri: 
2-0 Konyaspor
4-3 Beşiktaş
3-0 Yeni Malatyaspor
1-0 Galatasaray
1-0 Göztepe
2-1 Gençlerbirliği

Tarihinde iç sahadaki en kötü lig performanslarına 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında 5 yenilgiyle ulaşan Fenerbahçe, bu sezon ise şimdiden 6 müsabaka yitirdi.

Fenerbahçe, ligde 5 iç saha karşılaşması daha oynayacak.

Kadıköy'de 4 maçtır kazanamıyor
Fenerbahçe, sahasındaki son 4 lig maçında galip gelemedi. Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte Gençlerbirliği mağlubiyeti öncesi Galatasaray ve Göztepe'ye yenilmiş, Fraport TAV Antalyaspor ile de berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon evinde çıktığı 15 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

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