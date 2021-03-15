Yan etki endişesi! Hollanda ve İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Son olarak Hollanda ve İrlanda'nın geçici durdurma kararıyla, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımını askıya alan ülke sayısı 12’e yükseldi.

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Hollanda'nın, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda İlaç Dairesi'nin (CBG), yeni bilgilere dayanarak, tedbir amaçlı ve daha fazla araştırılmak üzere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin bu tavsiyeye uyacağı ve Covid-19 aşısının kullanımının geçici olarak 28 Mart'a kadar durdurulacağı aktarıldı.

AstraZeneca aşısı ile aşılama randevularının ise iptal edileceği vurgulandı.

Bu hafta sonu yeni bilgiler edinildiği, Danimarka ve Norveç'ten olası yan etkilere ilişkin altı yeni rapor alındığı bilgisi paylaşıldı.

İrlanda da askıya aldı

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly de Ulusal Bağışıklama Komitesi'nden (NIAC) gelen yeni bilgiler sonucu "tedbir amaçlı" olarak AstraZeneca aşısının kullanımının askıya alındığını duyurdu.

İrlanda Tıbbi Başhekim Yardımcısı Dr. Ronan Glynn, "AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı ile kan pıhtılaşması arasında herhangi bir bağlantı olduğu sonucuna varılmadı. Ancak, Ulusal Bağışıklama Danışma Komitesi İrlanda'daki AstraZeneca aşılama programının geçici olarak durdurulmasını tavsiye etti" dedi.

Birleşik Krallık'ta 11 milyondan fazla kişiye uygulandı

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, aşının İrlanda'da askıya alınması konusunda "raporları yakından incelediğini" aktarılarak, "kan pıhtılarının doğal olarak oluşabildiği ancak aşı ile gelişmelerinin nadir olduğu" ifade edildi. MHRA ayrıca, şu ana kadar Birleşik Krallık'ta 11 milyondan fazla kişiye AstraZeneca aşısı uygulandığını ifade etti.

İrlanda'da ise bugüne kadar verilen tüm dozların yaklaşık yüzde 20'sinin AstraZeneca aşısı olduğu ve 110 binden fazla kişiye uygulandığı belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.