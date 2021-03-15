Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ kaç yaşında? Müge Anlı'nın eski eşinden

Müge Anlı ilk ve tek evliliğini magazin gazetecisi Burhan Akdağ ile yaptı. Eski eşi Burhan Akdağ ile olaylı bir şekilde boşanan Müge Anlı'nın bu evlilikten olan kızı Lidya Akdağ 20 yaşında bir genç kız oldu.

Abone ol

Müge Anlı ve Burhan Akdağ'ın ilişkisi Kanal 6 televizyonunda birlikte çalışırken başlamıştı. Müge Anlı'nın o dönemde magazin müdürü olan Burhan Akdağ ile ilişkisi yasak bir aşktı. Zira o dönemde Burhan Akdağ evli bir adamdı. Eşini ve çocuklarını Müge Anlı için terkeden Burhan Akdağ, yeni aşkı ile evlenmişti.

Müge Anlı ile Burhan Akdağ'ın bu evlilikten Lidya ismini verdikleri bir kızları oldu.

2001 yılında dünyaya gelen Lidya, çiftin boşanmasının ardından annesi ile yaşamaya başladı. Kızının velayetini alan Müge Anlı, eski eşi ile zaman zaman bu yüzden mahkemelik oldu. Burhan Akdağ, ünlü sunucuyu kızını kendine göstermemekle itham etti.

Müge Anlı'nın medyadan köşe bucak sakladığı kızı Lidya Akdağ artık 20 yaşında bir genç kız.

Müge Anlı nereli kaç yaşında?

ATV'de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programını sunan Müge Anlı 9 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Müge Anlı yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı. Kanal D ekranlarında Şenay Düdek’le beraber “Dobra Dobra” adlı magazin programı yaptılar.

Müge Anlı'yı Türkiye çapında bilinir kılan adli vakaları ele aldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu. 2008 yılında ATV ekranlarında start alan program yıllardır en çok izlenen yapımlardan biri.