BIST 1.557
DOLAR 7,56
EURO 9,04
ALTIN 419,78
HABER /  MEDYA

Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ kaç yaşında? Müge Anlı'nın eski eşinden

Müge Anlı ilk ve tek evliliğini magazin gazetecisi Burhan Akdağ ile yaptı. Eski eşi Burhan Akdağ ile olaylı bir şekilde boşanan Müge Anlı'nın bu evlilikten olan kızı Lidya Akdağ 20 yaşında bir genç kız oldu.

Abone ol

Müge Anlı ve Burhan Akdağ'ın ilişkisi Kanal 6 televizyonunda birlikte çalışırken başlamıştı. Müge Anlı'nın o dönemde magazin müdürü olan Burhan Akdağ ile ilişkisi yasak bir aşktı. Zira o dönemde Burhan Akdağ evli bir adamdı. Eşini ve çocuklarını Müge Anlı için terkeden Burhan Akdağ, yeni aşkı ile evlenmişti.

Müge Anlı ile Burhan Akdağ'ın bu evlilikten Lidya ismini verdikleri bir kızları oldu.

2001 yılında dünyaya gelen Lidya, çiftin boşanmasının ardından annesi ile yaşamaya başladı. Kızının velayetini alan Müge Anlı, eski eşi ile zaman zaman bu yüzden mahkemelik oldu. Burhan Akdağ, ünlü sunucuyu kızını kendine göstermemekle itham etti. 

Müge Anlı'nın medyadan köşe bucak sakladığı kızı Lidya Akdağ artık 20 yaşında bir genç kız. 

Müge Anlı nereli kaç yaşında?

ATV'de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programını sunan Müge Anlı 9 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da doğdu.  Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Müge Anlı yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı. Kanal D ekranlarında Şenay Düdek’le beraber “Dobra Dobra” adlı magazin programı yaptılar. 

Müge Anlı'yı Türkiye çapında bilinir kılan adli vakaları ele aldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu. 2008 yılında ATV ekranlarında start alan program yıllardır en çok izlenen yapımlardan biri. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Müge Anlı Tatlı Sert'e herkesten sakladığı kızıyla başladı! Lidya Akdağ sürprizi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dolar ne olur? İşte altında yeni hedef
Kanlı rejim Suriye Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı! MSB açıkladı: Yaralılar var
Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın: Herkes işini yapsın
Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlaması! 241 kişi gözaltına alındı
Otomobilde kilometre oyunu bitti! PTT'den 2. el araç alacaklara müthiş hizmet
Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiası: Kaos çıkarmak istiyorlar
Boşanınca adliye önünde davul zurna çaldıran kadın öldürülmekten korkuyor
Çorum'da cani sürücü 1 kişinin ölümüne sebep oldu sonra da kaçtı
Aksaray'da intihar girişimi: Genç kadın korkuluklardan atladı
Samsun'da motorlu testerenin boynunu kestiği genç kurtarılamadı
Yorumlar