Müge Anlı kucaklaşma skandalı hemen bir şey olmaz deyip sarıldı

Televizyon ekranlarının en çok izlenenen yapımı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yaşananlar skandal niteliğindeydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın herkesin zihnine kazımaya çalıştığı 'mesafe' kuralını ünlü sunucu 'Hemen bir şey olmaz' deyip ihlal etti. Pandemi başladığı ilk günlerde stüdyoya perde gerdiren Müge Anlı'nın bu yaptığı akıl almazdı.

Canlı yayında konuklarından Zahide Zengin'in sarılma isteğini "Gel ya... gel sarılalım. Ben de sarılmak istiyorum' diyerek kabul etti. Zahide Zengin yerinden kalkıp Müge Anlı'ya gitti. Müge Anlı bir maske takıp ona da bir tane verdi ve canlı yayında koronavirüs önlemlerini çöpe atan 'sarılmayı' gerçekleştirdi. Kucaklaşma sırasında Zahide Zengin'in maskesi düşünce Müge Anlı kısa bir panik yaşadı.

Son sözü tüy dikti

Zahide Zengin'in yüzünde maske olmadığını gören Müge Anlı 'Kız nerede masken' diyerek etrafı taradı. Yere düşen maskeyi görünce 'Kız kızacaklar bak ordan bakıyorlar' deyip yerdeki maskeyi aldırıp yüzüne taktırdı. Ünlü sunucunun Zahide Zengin'in 'virüs bulaşır' diye endişenmesine verdiği yanıt ise tüm bu olanlara tüy dikti. Müge Anlı "Tamam otur boşver... Olmaz öyle hemen bir şey...' dedi.