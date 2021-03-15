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MEDYA

Menajerimi Ara'da yürek sızlatan anlar! Rasim Öztekin sahnesi herkesi duygulandırdı

29. bölümüyle dün akşam Star TV'de ekrana gelen Menajerimi Ara'da hayatını kaybeden usta isim Rasim Öztekin unutulmadı.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara dizisi duygusal bir bölümle ekrana geldi. Menajerimi Ara son bölüme konuk olan Sedef Avcı tiyatro sahnesine, usta oyuncu Rasim Öztekin'in fotoğrafıyla çıktı. Dizi oyuncuları ise Rasim Öztekin'i ayakta alkışlayarak andı.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Rasim Öztekin, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan usta sanatçı, kalbinin durması sonucu hayata döndürülemedi. Öztekin, 10 Mart Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlandı.

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