Balıkesir'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı araba kağıt gibi oldu
Balıkesir’de Organize Sanayi Bölgesi’nde sollama yaparken iki tırın arasına girerek hayatını kaybeden sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Salih Karışmaz idaresindeki 10 D 9166 plakalı otomobil, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bir kamyon ve tırın arasında sıkıştı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Karışmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.