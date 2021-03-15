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Balıkesir'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı araba kağıt gibi oldu

Anadolu Ajansı

Balıkesir’de Organize Sanayi Bölgesi’nde sollama yaparken iki tırın arasına girerek hayatını kaybeden sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Salih Karışmaz idaresindeki 10 D 9166 plakalı otomobil, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bir kamyon ve tırın arasında sıkıştı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Karışmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

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