Hadi Özışık'tan İYİ Partili Dervişoğlu'na sert tepki

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile Habertür canlı yayınında karşı karşıya geldi.

Kübra Par'ın hazırlayıp sunduğu "Açık ve Net" programında Dervişoğlu'nun kendisine yönelik "iktidar yanlısı gazeteci" ifadesine tepki gösteren Özışık, Meral Akşener'e yönelik iyi sözler söylendiğinde aynı tepkinin verilmediğini söyledi.

Kübra Par'ın zaman zaman araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştığı canlı yayında Özışık, Dervişoğlu'nun aynı sözlerini tekrarlaması üzerine şöyle konuştu:

"Ben iktidar yanlısı bir gazeteci değilim. Böyle konuşursanız olmaz, çok ayıp ediyorsunuz. Bunu alışkanlık haline getirdiniz. Bir gazeteci gördüğünüzde yanlısınız eleştirisini getiriyorsunuz. Sizi destekleyen sözler söylediğimiz zaman iyiyiz, desteklemeyip eleştirdiğimiz zaman da kötü oluyoruz."