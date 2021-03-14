Muhlama nasıl yapılır Karadeniz'in enfes lezzeti!

Lezzetini gerçek Trabzon peyniri ve ince mısır unundan alan muhlama, Karadeniz’e gitme sebebiniz olmasın. Doğru ürünleri bulduktan sonra ve tarifi de doğru bir şekilde uyguladıktan sonra evde de mıhlama ya da diğer adıyla kuymak hazırlayıp, kahvaltı sofranızı şölene çevirebilirsiniz. Ekmekler kesilsin, çay demlensin.

Malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağ, 3 yemek kaşığı mısır unu, 1,5-2 su bardağı sıcak su

yeteri kadar çeçil peynir ya da kolot peyniri, tuz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=YHBdRHoxoSw