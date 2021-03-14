BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35
İNTERNETHABER TV

Muhlama nasıl yapılır Karadeniz'in enfes lezzeti!

Karadeniz'in eşsiz lezzeti muhlamayı evinizde denemeye ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Lezzetini gerçek Trabzon peyniri ve ince mısır unundan alan muhlama,  Karadeniz’e gitme sebebiniz olmasın. Doğru ürünleri bulduktan sonra ve tarifi de doğru bir şekilde uyguladıktan sonra evde de mıhlama ya da diğer adıyla kuymak hazırlayıp, kahvaltı sofranızı şölene çevirebilirsiniz. Ekmekler kesilsin, çay demlensin.

Malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağ, 3 yemek kaşığı mısır unu, 1,5-2 su bardağı sıcak su
yeteri kadar çeçil peynir ya da kolot peyniri, tuz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=YHBdRHoxoSw

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlanıyor!
“Bir Zamanlar Kıbrıs’ın ikinci tanıtımı yayınlandı!
Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı
Akrep 15. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı
Esra Erol'da Kibar Ünüvar eşini mi öldürdü? Kaza kurşunu dedi ama...
Berna Gözbaşı: Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü
Akşener'den gülümseten paylaşım
Twitter'den duyurdular: AKINCI testi başarıyla tamamladı