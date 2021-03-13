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İYİ PARTİ

Akşener'den gülümseten paylaşım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mardin Kızıltepe ziyaretinde kendisini annesine benzeterek yanına gelen minik Aryan ile yaşadığı diyaloğun videosunu paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel sosyal medya hesabından, "Mardin Kızıltepe ziyaretimizde beni arkadaşının annesine benzeterek yanıma gelen Aryan ile tanıştık. Tatlı cevaplarıyla benden günün yorgunluğunu alıp götürmüştü. Birçok çocuk gibi onların da uzaktan eğitime erişimi yoktu" notuyla bir video paylaştı.

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