Akşener'den gülümseten paylaşım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel sosyal medya hesabından, "Mardin Kızıltepe ziyaretimizde beni arkadaşının annesine benzeterek yanıma gelen Aryan ile tanıştık. Tatlı cevaplarıyla benden günün yorgunluğunu alıp götürmüştü. Birçok çocuk gibi onların da uzaktan eğitime erişimi yoktu" notuyla bir video paylaştı.