Markette iğrenç olay! 10 yaşındaki kız çocuğuna taciz güvenlik kamerasında

Olay, 3 gün önce Mamak Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre; alışveriş için markette bulunan R.A., S.H.'nın yanına yaklaşarak taciz etti. Bunun üzerine S.H., market çalışanlarının yanına giderek taciz edildiğini söyledi.

R.A. ise bu sırada marketten kaçarak, uzaklaştı. İhbar üzerine markete polis ekipleri sevk edildi. Marketin güvenlik kamerasından S.H.'nin, R.A. tarafından taciz edildiği belirlenerek, yaşlı adamın yakalanması için çalışma başlatıldı. Takibe alınan R.A. iki gün sonra yakalanarak, gözaltına alındı. R.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.