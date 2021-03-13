Ekranlarda Kürtçe konuşulmuyor diyenler iyi izlesin. Ahmedo türküsünü söyledim

Barış Yarkadaş ile TRT 6 (Şeş) ile ilgili tartışırken Yarkadaş'ın ''Hele bir Kürtçe türkü söyle" demesi üzerine Hadi Özışık TV100 ekranlarında Ahmedo türküsünü söyledi. Ekranlarda Kürtçe konuşulmuyor diyenlere söylediği türküyle cevap veren Özışık Sağlı Sollu programında herkesin yüzünü güldürdü.