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Ekranlarda Kürtçe konuşulmuyor diyenler iyi izlesin. Ahmedo türküsünü söyledim

Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı Sollu programına konuk olan Gazeteci Hadi Özışık ekranlarda Kürtçe konuşulmuyor iddialarına bakın nasıl cevap verdi.

Barış Yarkadaş ile TRT 6 (Şeş) ile ilgili tartışırken Yarkadaş'ın ''Hele bir Kürtçe türkü söyle" demesi üzerine Hadi Özışık TV100 ekranlarında  Ahmedo türküsünü söyledi. Ekranlarda Kürtçe konuşulmuyor diyenlere söylediği türküyle cevap veren Özışık Sağlı Sollu programında herkesin yüzünü güldürdü. 

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