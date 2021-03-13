BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35
MEDYA

Çukur 120. bölüm fragmanı: 4. sezon 28. bölüm

Çukur dizisi 120. bölüm (4. sezon 28. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Çukur 15 Mart 2021 Pazartesi akşamı Show TV'de...

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
HDP'liler Van'da kar yağışı altında süren evlat eylemini engellemeye çalıştı
Freni patlayan TIR onlarca aracı biçti! Bursa'daki korkunç kaza anı
Balık burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları maddi konular ön planda!
Kova burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları pazartesiye dikkat!
Halk TV'de bir skandal daha! Ayşenur Arslan 3 dakika sonra kendini yalanladı
Kuveyt’te çareyi böyle buldular! Koronaya karşı araç içi restoran hizmeti
Yay burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları aşk hayatınız ön planda!
Müge Anlı'da iğrenç olay! 20 yıllık enişte ormanda kaynına tecavüz edi fotoğraflarını çekti
Akrep burcu 15-21 Mart haftalık burç yorumları yoğun bir haftaya hazır olun!
NASA Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı