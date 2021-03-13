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DÜNYA

ABD'de polis ile kadın şüphelinin çatıştığı anlar kamerada

ABD'de polis, şüpheli bir aracı durduğu sırada araçtaki siyahi kadın tarafından kurşunların hedefi oldu. O anlar polis kamerasına yansıdı.

ABD’nin Tennessee eyaletinde Metro Nashville polisi, şüpheli bir aracı durdurdu. Polisler ile şüpheli aracın sürücüsü Nika Nicole Holbert arasında tartışma yaşandı. Holbert'in sözlerine öfkelenen polis elektro şok tabancı ile Holbert'i vurdu.

Olay esnasında şüpheli aracın sürücüsü  Holbert polislerden Josh Baker'e aracındaki silahı ile ateş açtı. Film senaryosunu aratmayan olay polisin vücut kamerasına yansıdı.

Şüpheli polisten kaçarken kaza geçirdi, hastanede öldü
Görüntülerde yaralanan polis Baker'ın yere yığıldığı görülüyor. Polis ekiplerinden kaçmayı başaran şüpheli Holbert ise olay yerinden uzaklaştığı sırada trafik kazası geçirdi. Siyahi kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Holbert’in kullandığı silahı olay yerinden kaçtığı sırada attığı ifade edildi. Yetkililer, polis memuru Josh Baker’in hastanede tedavi altında olduğu ve durumunun iyi olduğunu belirtti. 

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