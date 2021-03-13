İşte Yeşil Çayın inanılmaz faydaları!

Yeşil çay, bildiğimiz klasik çayın elde edildiği bitkinin en üst tarafındaki yapraklardan elde ediliyor. Siyah çayın aksine fermente edilmeden hazırlandığı için açık yeşil rengini muhafaza edebilen yeşil çay, diğer bitki çayları gibi birkaç dakika içinde demlenerek içime hazır hale getirilebiliyor. Peki Yeşil Çayın faydaları nelerdir? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt cevapladı...