İşte Yeşil Çayın inanılmaz faydaları!
Son zamanlarda tüketimi oldukça artan yeşil çayın birçok faydası var peki bu faydalar nelerdir? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt anlattı.
Yeşil çay, bildiğimiz klasik çayın elde edildiği bitkinin en üst tarafındaki yapraklardan elde ediliyor. Siyah çayın aksine fermente edilmeden hazırlandığı için açık yeşil rengini muhafaza edebilen yeşil çay, diğer bitki çayları gibi birkaç dakika içinde demlenerek içime hazır hale getirilebiliyor. Peki Yeşil Çayın faydaları nelerdir? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt cevapladı...