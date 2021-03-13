Kıymalı karnabahar köftesi nasıl yapılır enfes lezzet!

Karnabahardan da köfte hazırlamak mümkün. Peki neler mi var karnabahar köftesi tarifinde? Taze yeşillikler, kıyma, karnabahar, yumurta, az miktarda un, bolca baharat... Yumurta ve galeta ununa bulayıp derin yağda kızartmak çıtır yapsa da onu, fırında sağlıkla pişirmek de mümkün karnabahar köftesini. İşte sizler için kıymalı karnabahar köftesi...

Malzemeler;

Bir orta boy karnabaharın yarısı, 250 gr kıyma, bir adet yumurta, 1 adet orta boy soğan, bir tutam maydanoz, 1 su bardağı galeta unu, yarım su bardağı un, yarım çay bardağı sıvıyağ, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı yenibahar, tuz kızartmak için sıvıyağ.

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