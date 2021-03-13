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Diyarbakır annelerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye telefonu

DİYARBAKIR'da evlat nöbetindeki aileler, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, Bakan Soylu ile telefonda görüştü.
Soylu'ya taziye dileklerini ileten Diyarbakır anneleri ve babaları, Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için elat nöbetinde yer alan Nihal Çiftçi, "Bugün bizim için çok acı bir gün. Hepimiz annemizi kaybettik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başı sağ olsun. Her ana böyle yiğit doğurmuyor." dedi.

Babalardan Celil Bektaş da Soylu'ya taziye dileklerini ileterek, "O da bizim annemizdi. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

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