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BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter'den duyurdular: AKINCI testi başarıyla tamamladı

AKINCI Prototip 2 İnsansız Hava Aracı'nın (AKINCI PT-2) Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçtiği bildirildi.

Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor. AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadeleri yer aldı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Bayraktar, AKINCI PT-2'nin iniş kalkış ve uçuş görüntülerini içeren videoyu, "Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... AKINCI PT-2. O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür..." mesajı ile duyurdu.

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