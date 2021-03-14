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MEDYA

Esra Erol'da Kibar Ünüvar eşini mi öldürdü? Kaza kurşunu dedi ama...

Esra Erol'da programına Halil İbrahim Bey'in 'eşim beni dolandırdı' diye başvurması ile birlikte Kibar Ünüvar olayı patlak verdi. Kibar'ın ilk eşiyle ilgili çelişkili ifadeleri 'katil mi' sorusunu gündeme taşıdı.

Esra Erol'da programına Halil İbrahim Bey'in 'eşim beni dolandırdı' diye başvurması ile birlikte Kibar Ünüvar olayı patlak verdi. 85 bin lira parasını aldığı söylenen Kibar Ünüvar sonrasında onu terk etmişti. Esra Erol, Kibar'ı bulup canlı yayına çıkarınca mazisindeki büyük sır ifşa oldu. Meğer Kibar'ın ilk eşi de şüpheli bir şekilde ölmüş. Kibar'ın 'aşıktım' dediği eşiyle ilgili olayı Esra Erol araştırmaya başlayınca ortaya çıkanlar 'cinayet ihtimalini' gündeme taşıdı...

Kibar Ünüvar'ın ilk anlattığı 2006 yılında eşinin kanserden öldüğü şeklindeydi. Esra Erol bir kez daha sorunca bu kez eşinin öldürüldüğünü söyledi. Canlı yayın hattına Kibar'ın ilk eşiyle ilgili ihbarlar gelmeye başlayınca olayın şekli hayli değişti. Ortaya çıktı ki esrarengiz cinayette baş şüpheli Kibar'dı. 

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