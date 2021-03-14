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Berna Gözbaşı: Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü

3-0'lık mağlubiyet sonrası hakem kararlarını yanlış bulan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 'Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü' diyerek Galatasaray camiasına yüklendi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray’a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından kısa ama tepkili bir açıklama yaptı. Maçın hakemi Halis Özkahya’yı hedef alan Gözbaşı, geçtiğimiz günlerde Galatasaray 2. Başkanı Abdururahim Albayrak’ın “Adalet istiyoruz” çıkışına gönderme yaptı.

"Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü"
“Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü, adaletlerini buldular” diyen Berna Gözbaşı, bir muhabirin “Hakem sizce etkili oldu mu?” sorusuna “Daha fazla konuşmak istemiyorum” yanıtını verdi. Başkan Gözbaşı’nın ardından konuşan Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise, iyi oynamadıklarını söyledi.

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