BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35
GÜNCEL

İstanbul'da inanılmaz kaza! Kırmızı ışıkta dehşet saçtı

BAĞCILAR'da kırmızı ışıkta geçmek isteyen bir araç sürücüsü motora çarpmamak için önce refüje, ardından da otobüs durağına dalarak iki kişiye çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bağcılar'da geçtiğimiz hafta meydana geldi. İddiaya göre sokağa çıkma yasağında yolda seyir halinde olan aracın sürücüsü kırmızı ışık yanmasına rağmen geçmek istedi. Bu sırada kendisine yeşil ışık yanan motosiklet sürücüsü yola çıkınca araç sürücüsü motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce orta refüje ardından da otobüs durağına dalarak durakta bekleyen Y.Y. ve N.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Y.Y. ve N.Y.'nin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araç hızla önce orta refüje çarpıyor. Daha sonra savrulan araç durağa dalıyor. Bu sırada durakta bekleyen iki kişiye hızla çarpıyor ve metrelerce uzağa savuruyor. Kazayı gören vatandaşlar ise hemen yardıma koşuyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı
Akrep 15. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı
Berna Gözbaşı: Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü
Akşener'den gülümseten paylaşım
Twitter'den duyurdular: AKINCI testi başarıyla tamamladı
Diyarbakır annelerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye telefonu
Pandemi sürecinde saç ekimi güvenli mi?
ABD'de polis ile kadın şüphelinin çatıştığı anlar kamerada