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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlanıyor!

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi.

Bir süredir kalp sağlığı sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlanıyor. Merhum Servet Soylu için ilk tören Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde düzenlenecek. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. 


Öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı için Servet Soylu’nun cenazesi, camiye getirildi. Süleyman Soylu’nun da tabuta omuz verdiği görüldü. Cenaze namazının ardından Servet Soylu’nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedilecek.

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