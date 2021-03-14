Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun önceki yıllarda 14 Mart Tıp Bayramı konuşması

Geçtiğimiz yıl 1 Nisan günü yaşama veda eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayamadı. Ancak oğlu Onur Taşcıoğlu, eline yeni geçen babasının 4-5 yıl öncesine ait bir videosunu, sağlık çalışanları için ayrı önem taşıyan bugünde paylaştı.

O videoda Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, "Çocuklarım" dediği öğrencileri ile meslektaşlarının Tıp Bayramı'nı kutlayıp nasihatlarda bulunuyor.

"Mesleğinizi sevin ve..."

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, bir kaç yıl önce tıp bayramını kutlamak için kayda alınan videoda şunları söylüyor: Sevgili çocuklarım… Önce çocuklarım diyeceğim, sonra öğrencilerim diyeceğim, sonra da meslektaşlarım diyeceğim. Sevgili doktorlarım, 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. Çok onurlu, çok güzel bir mesleğe adım atacaksınız. Dilerim, hep bu mesleği yapmaktan dolayı insan sevgisi ile dolu olup mutlu ve uzun ömürlü, sağlıklı bir meslek yaşamı sürersiniz. Ben sizleri seviyorum, mesleğinizi sevin ve bununla mutlu olmaya alışın."