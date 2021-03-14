BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35
GÜNCEL

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun önceki yıllarda 14 Mart Tıp Bayramı konuşması

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun birkaç yıl önce çekilmiş videosu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl 1 Nisan günü yaşama veda eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayamadı. Ancak oğlu Onur Taşcıoğlu, eline yeni geçen babasının 4-5 yıl öncesine ait bir videosunu, sağlık çalışanları için ayrı önem taşıyan bugünde paylaştı.

O videoda Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, "Çocuklarım" dediği öğrencileri ile meslektaşlarının Tıp Bayramı'nı kutlayıp nasihatlarda bulunuyor.

"Mesleğinizi sevin ve..."
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, bir kaç yıl önce tıp bayramını kutlamak için kayda alınan videoda şunları söylüyor: Sevgili çocuklarım… Önce çocuklarım diyeceğim, sonra öğrencilerim diyeceğim, sonra da meslektaşlarım diyeceğim. Sevgili doktorlarım, 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. Çok onurlu, çok güzel bir mesleğe adım atacaksınız. Dilerim, hep bu mesleği yapmaktan dolayı insan sevgisi ile dolu olup mutlu ve uzun ömürlü, sağlıklı bir meslek yaşamı sürersiniz. Ben sizleri seviyorum, mesleğinizi sevin ve bununla mutlu olmaya alışın."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa Gemlik açıklarında pilotun kaydettiği görüntüler Sahil Güvenlik'i harekete geçirdi
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlanıyor!
“Bir Zamanlar Kıbrıs’ın ikinci tanıtımı yayınlandı!
Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı
Akrep 15. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 54. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı
Esra Erol'da Kibar Ünüvar eşini mi öldürdü? Kaza kurşunu dedi ama...