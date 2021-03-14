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Bursa Gemlik açıklarında pilotun kaydettiği görüntüler Sahil Güvenlik'i harekete geçirdi

Marmara Denizi'nin Bursa Gemlik açıklarında bir gemiden denize boşaltılan sintine olduğu tahmin edilen atık, havadan görüntülendi. Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Marmara Denizi'nin Bursa Gemlik açıklarında, bir geminin pis su ile makine ve kazan dairesinden akan yağları depoladığı sintine bölgesinde biriken atığı denize boşalttığı iddia edildi.

İçerisinde kimyasal maddelerin de olduğu ileri sürülen atık, su yüzeyinin kirlenmesine neden oldu.

Geminin sintine atığını denize boşalttığı anlar ise tek motorlu bir uçak pilotu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize bırakılan maddenin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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