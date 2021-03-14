İçişleri Bakanı Soylu'nun annesinin taziyesinde Adalet Bakanı Gül'den Kur'an tilaveti
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi için bulunduğu taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, 3 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi olduktan sonra kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde Servet Soylu için Kur'an-ı Kerim okudu.
Cenaze namazının ardından Servet Soylu'nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.