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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'nun annesinin taziyesinde Adalet Bakanı Gül'den Kur'an tilaveti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi için bulunduğu taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, 3 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi olduktan sonra kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde Servet Soylu için Kur'an-ı Kerim okudu.

Cenaze namazının ardından Servet Soylu'nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

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