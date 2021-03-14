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Özel kreşte yeni skandal! Darbedilen küçük çocuğu 'Söylersen polise veririz' diye tehdit ettiler

SAKARYA'daki özel bir kreşte, 5 yaşındaki çocuğun sözde öğretmen tarafından darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

İddiaya göre, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören iki kardeşten 5 yaşındaki M.U. öğretmeni tarafından darp edildi. Akşamüstü iki çocuğunu da kreşten almaya gelen baba çocuğunun sürekli kafasıyla oynadığını görünce ne olduğunu sordu.

Küçük çocuk ağlamaya başlayınca ablası da M.U.’yu öğretmenlerinin ittirdiğini söyledi. Durum üzerine kreşe dönüp güvenlik kameralarını izleyen baba izledikleri karşısında şoke oldu.

İdareye şikayet etti ama...
Oğluna şiddet uygulayan öğretmeni kreş idaresine şikayet etmesine rağmen beklediği cevabı alamayan baba, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

"Polise veririz seni" tehdidi
Baba Tümay Uzun, "Sinirlendim, kim olursa olsun evladını o şekilde gören kişi sinirlenir. Çocukların zaafını biliyor ve bununla tehdit ediyorlar. Benim oğlum polisten korkuyor diye oğluma söylersen polise veririz seni diyerek tehdit ediyorlar" dedi.

Çocuğun şiddete maruz kaldığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 5 yaşındaki M.U. kaydırağın havuzunda oynarken bir kadın öğretmen tarafından çekilip yere itildiği görüldü.

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