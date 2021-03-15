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Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde sivil yerlere rejimden füze saldırısı

SURİYE'de Rejim kontrolündeki Halep'ten, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivillere balistik füzelerle saldırı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Rejim kontrolündeki Halep'teki Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve balistik füzelerle Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinin vurulduğunu, saldırıda yaralıların olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Suriye'de Rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır.

Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için RF tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır.

Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.

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