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POLİTİKA

Mansur Yavaş Twitch’e katıldığını videoyla duyurdu!: Artık ben de buradayım

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Selam chat" notuyla video paylaşarak Twitch kanalı açtığını duyurdu.

"Artık ben de burada, Twitch'deyim." diyen Yavaş, "Buradayım. Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum" ifadelerini kullandı. Twitch yayıncılarının görüntüleri eşliğinde Yavaş’ın canlı yayın platformuna adım attığı duyuruldu. Gençlerin sorunlarını dinlemek için Twitch'te olduğunu ifade eden Yavaş ayrıca duyuruyu yaptığı videoda eserlerine ait görüntülerini kullandığı kişilere de teşekkür etti.

"Sizinle beraber birçok yayın yapacağım"

Yavaş, videoda şunları söyledi: Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Artık ben de burada, Twitch’deyim. Buradayım. Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch’deyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak, hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Şimdiye kadar Ankara’da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara’yı gelin birlikte oluşturalım.

Tiktok’a da katılmıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu TikTok’a da katılırken, gençlere, “Siz neredeyseniz ben de oradayım, her zaman yanınızdayım” mesajı vermişti.

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