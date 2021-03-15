Serdar Ali Çelikler'den bomba iddia: Aziz Yıldırım geri döner

Fenerbahçe, sahasında öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 40'ta Serdar Aziz (kendi kalesine) ve 63'te Floyd Ayite kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü 35'te Filip Novak attı. Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti.

''Erol Bulut istifa dahi edemiyor''

Serdar Ali Çelikler, Haber Global'de yayınlanan Kontra programında Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyeti yorumlarken şu ifadeleri kullandı; ''Fenerbahçe'de herkesin gereğini yapması gereken döneme geldik. Fenerbahçe, kendi sahasında ligin en kötü takımı Gençlerbirliği'ne mağlup oluyorsa burada uzun uzun düşünmek lazım. Ersun Yanal istifa etmişti. Erol Bulut istifa dahi edemiyor. İstifa dahi edemeyen adamı uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. 5 dakika yeterli.''

''Acun Ilıcalı yönetime girse kötü mü olur?''

Fenerbahçe'nin Haziran ayında olacak seçimleri hakkında konuşan Serdar Ali Çelikler; 'Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç kesinlikle devam etmeli. Yönetim kurulunu biraz daha kalibreli isimlerle seçmeli. Futbol dünyasını bilen Fenerbahçe camiasını bilen isimler lazımdır, mutlaka gerekir. 'Rıdvan Dilmen olacaksa çok sevinirim. Mesela Oğuz olacaksa başarılı bulurum bu hamleyi. Futbolu dünyasını bilir mi bilir. Fenerbahçeli, camiada sevilir, futbol dünyasını biliyor. Acun Ilıcalı yönetime girse kötü mü olur?

''Aziz Yıldırım geri döner''

Fenerbahçe'de Ali Koç eğer aday olmazsa Aziz Yıldırım geri döner, Türkçesi bu. Eğer Ali Koç yeniden başkanlık seçimine girmesin, girecek adaylara bakarak Aziz Yıldırım geri döner. Bunu iddialı söylüyorum. Girecek adaylara bağlı olarak Aziz bey geri döner. O gün gelsin göreceğiz. Tekrar söylüyorum, çıkacak adaylara göre Aziz Yıldırım kesin aday olur Ali Koç bırakırsa. Bunu bilgi olarak söylüyorum. Aziz Yıldırım'a "Ali Koç giderse kulübü sahipsiz bırakma" diyorlar' açıklamalarında bulundu.