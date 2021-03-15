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İstanbul'da sokak ortasında kadını bayılttı kabusu yaşattı! İşte o anlar

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da akşam saatlerinde bir şahsın sokak ortasında kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Menderes Sokağı’nda bir şahsın kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kadının kendisini tutan adamla mücadele ettiği sonrasında yere düştüğü görülüyor. Ardından şahsın, yerden kalkan kadının eşyalarını toplarken, kadının kolundan da tuttuğu görülüyor ve görüntü burada sona eriyor.

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