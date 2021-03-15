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Antalya'da sokak ortasında öldüresiye dövdüler! Dayaktan bayıldı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da akşam saatlerinde 5 kişinin 1 kişiyi sokak ortasında tekme tokat dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı. Darbeler sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darp etmeye devam etti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntünün sonunda yerden güçlükle kalkabilen adamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.
O anları kayda alan vatandaş, “Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar” diyerek kavgayı anlattı.

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