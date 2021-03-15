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Antalya'da kadın turistlerin tramvay yolunda yaptıkları pes dedirtti! Raylara uzanıp...

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu turistlerin, tramvay yolunda canlarını hiçe sayarak selfie çektirmeleri pes dedirtti.

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde Attolos Heykeli’nin önünden geçen nostaljik tramvay hattına yatarak poz verip fotoğraf çektirdi. İlginç anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Turistler çevrede geçen bir vatandaştan fotoğraflarını çekmelerini isteyerek tramvay hattının ortasına oturdu, ardından tek tek tramvay yoluna oturarak poz vermeye başladı. Uzun süre devam eden fotoğraf ve selfie çekimi tramvayların kısıtlama süresince çalışmaması sebebiyle kazasız atlatıldı.

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