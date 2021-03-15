İstanbul'da bu kez tam tersi oldu! Kadın, İETT çalışanını taciz etti

İstanbul'da yaşanan olayda, bir kadın sokak ortasında İETT çalışanını taciz etti. Görüntülerde, kadının dans ederek İETT çalışanının yanına geldiği görülüyor. İyice yaklaşan kadından rahatsız olan adam ise hızlı bir şekilde arkasını dönerek olay yerini terk ediyor. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları yaşananlara tepki yağdırdı. "Taciz, tacizdir" diyen kullanıcılar, tacizin kadın ya da erkeğinin olmadığını belirtti.