BIST 1.560
DOLAR 7,56
EURO 9,02
ALTIN 419,37
POLİTİKA

Erdoğan'dan sert sözler: Bu tür ihanetlerin sonu acı şekilde bitmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince davadan söz edip, çıkarlarına dokunulunca istikameti bozanlar göreceksiniz örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu acı şekilde bitmiştir." düşüncesini dile getirdi.

Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin tezahüratına "Ben de size aşığım gençler, ben de size minnettarım" diye karşılık verdi. "Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." diyen Erdoğan, "Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elini taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız." diye konuştu.

Erdoğan, "Kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın." düşüncesini dile getirdi.

Lafa gelince davadan söz edip, çıkarlarına dokunulunca istikameti bozanlar göreceksiniz örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu acı şekilde bitmiştir. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
4 kişi ölmüştü! Bursa'da feci kazanın öncesi ortaya çıktı: Roket gibi...
İstanbul'da bu kez tam tersi oldu! Kadın, İETT çalışanını taciz etti
Antalya'da kadın turistlerin tramvay yolunda yaptıkları pes dedirtti! Raylara uzanıp...
Menajerimi Ara'da yürek sızlatan anlar! Rasim Öztekin sahnesi herkesi duygulandırdı
Serdar Ali Çelikler'den bomba iddia: Aziz Yıldırım geri döner
Vanlı üçüz kardeşler Recep, Tayyip ve Erdoğan’ın hedefi Cumhurbaşkanı olmak
İstanbul'da sokak ortasında kadını bayılttı kabusu yaşattı! İşte o anlar
TV 100 canlı yayınında AK Partili ve CHP'li isim birbirine girdi! Stüdyoyu terk etti
Antalya'da sokak ortasında öldüresiye dövdüler! Dayaktan bayıldı
Balıkesir'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı araba kağıt gibi oldu