Erdoğan'dan sert sözler: Bu tür ihanetlerin sonu acı şekilde bitmiştir

Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin tezahüratına "Ben de size aşığım gençler, ben de size minnettarım" diye karşılık verdi. "Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." diyen Erdoğan, "Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elini taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız." diye konuştu.

Erdoğan, "Kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın." düşüncesini dile getirdi.

Lafa gelince davadan söz edip, çıkarlarına dokunulunca istikameti bozanlar göreceksiniz örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu acı şekilde bitmiştir.