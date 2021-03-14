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Samsun'da motorlu testerenin boynunu kestiği genç kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'un Canik ilçesinde odun kestiği sırada kontrolünü yitirdiği motorlu testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaralanan Barış Keskin (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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SAMSUN'un Canik ilçesinde yaşayan Barış Keskin (22), odun kestiği sırada elindeki motorlu testerenin kontrolünü yitirdi.

Testerenin bir anda boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Keskin doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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