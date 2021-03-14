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Diyanet'ten algı operasyonlarına sert tepki

Sözcü Gazetesi, daha önce yayınladığı yalan haberi yeni gibi gibi sunarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na karşı algı operasyonuna devam etti. Diyanet tarafından haber yeniden yalanlanırken Sözcü'ye tepki gösterildi.

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Sözcü Gazetesi, Diyanet İşleri Başkanlığını hedef almaya devam ediyor. Sözcü Gazetesi’nin daha önce yalanlanan haberini yeniden yayınlaması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca, haber yeniden yalanlandı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sözcü Gazetesi’nin bugünkü nüshasında yer alan, “Diyanet 5 yıldızlı otelde toplantı yaptı” başlıklı bir haberle ilgili aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

Daha önce yalanlamıştı
"Söz konusu haberdeki bilgiler, 24 Şubat 2020 tarihinde yine aynı gazetede, “5 Yıldızlı Diyanet” başlığıyla yayınlanmış, haberin ardından 25 Şubat 2020 tarihinde Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili bir basın açıklaması yapılarak haberde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti."

"Algı operasyonu yapmaya çalışmıştır"
"Maalesef aynı gazete bugün de daha önce yayınladığı haberdeki bilgileri yeni gibi sunarak algı operasyonu yapmaya çalışmıştır. Diğer taraftan 2020 yılının Mart ayından itibaren pandemi süreci nedeniyle Başkanlığımızca yapılan eğitimler, çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir."

"İyi niyet taşımayan, okuyucuya karşı sorumlulukları ihlal eden ve habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu tutumu kamuoyunun vicdanına havale ederek daha önce yaptığımız açıklamada yer alan ilgili bölümleri yeniden paylaşıyoruz."

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