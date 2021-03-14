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Avrupa Birliği koronavirüs aşılarıyla ilgili hatasını kabul etti

Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının hem geç hem de yetersiz sayıda sipariş edilmesi ile ilgili 'hatalar yaptıklarını' söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Alman Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, bir süredir kendilerine yöneltilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının hem geç hem de yetersiz sayıda sipariş edildiği yönündeki eleştirileri değerlendirdi.

Timmermans, "Hem Brüksel'de hem de üye devletlerde aşı siparişi verirken hatalar yapıldığı doğrudur" ifadesini kullandı.

Timmermans, vatandaşların aşının olabildiğince çabuk temin edilmesini istemelerini anlayışla karşıladıklarını belirterek, "AB olarak ortak değerlerimiz temelinde hareket etmezsek ve aşıyı yalnızca en zenginler karşılayabilirse, bu sadece yoksul ülkeler için değil, herkes için bir sorun olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Salgının sona ermesinin ardından bir durum değerlendirmesi yapmaya hazır olduklarını kaydeden Timmermans, "Ancak mevcut durumda tüm Avrupa'nın aşıyı temin etmesi en önemli konu. Normal hayatımıza geri dönmenin ön koşulu budur. Benim için bu, ailemi tekrar ziyaret edip torunuma sarılabileceğim anlamına geliyor. Milyonlarca Avrupalı ​​da aynı şekilde düşünüyor" ifadelerini kullandı.

AB üyesi bazı ülkeler, AB'yi Kovid-19 aşılarını hem geç hem de yetersiz sayıda sipariş etmekle eleştiriyor. AB İlaç Ajansı EMA'nın Biontech-Pfizer, Moderna, Astrazeneca ve Johnson-Johnson firmalarının geliştirdiği aşılara geç onay vermesi de diğer bir eleştiri konusu olarak öne çıkıyor.

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